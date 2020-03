La libreria al tempo del Coronavirus: a Savona consegne a casa

"Aggiungiamo un servizio che per le prossime settimane e per chi è più lontano dalla nostra libreria, può tornare utile. Vi portiamo i libri anche a casa! E ve li porterà un libraio. Semplice, basta o telefonare allo 019 8386659 o scrivere alla mail savona@ubiklibri.it o telefonare o scrivere su WhatsApp allo 392 0873366". Lo dichiara in una nota la Libreria Ubik di Savona.

"Scrivete il proprio nome e cognome, l'indirizzo di consegna e i titoli che vi servono; vi risponderemo sulle disponibilità e prezzi, e vi consegneremo i libri (pagamento in contanti) - proseguono dalla Libreria - Le consegne verranno effettuate in 24 ore nel Comune di Savona, e entro due giorni nelle Albissole e a Zinola/Legino".

"Cosa c'è di meglio, stando a casa,che leggere un buon libro? I Virus passano, le librerie restano... Aiutateci a condividere questo servizio. #tuttopassa... anche il Libraio a casa tua!" concludono dalla Libreria Ubik di Savona.