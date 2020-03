Nuova caserma dei vigili del fuoco ad Albenga, l'Usb incontra il sindaco: "Confronto positivo"

Nuova caserma dei pompieri. L'organizzazione sindacale Usb Vigili del Fuoco ha incontrato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, per confrontarsi in merito agli sviluppi del progetto fortemente voluto dal O.S. ed avviato già da tempo, ma senza risultati tangibili, allo stato attuale, rispetto alla costruzione di una nuova sede nel territorio ingauno.

"L’attuale sede, durante le alluvioni si è già allagata diverse volte, e così i pompieri, anziché potersi dedicare integralmente al soccorso altrui, si sono dedicati in tale circostanze all’autoprotezione. E’ il fallimento del soccorso - afferma il sindacato - perché la nostra attività deve avere dei punti saldi alla quale affidarci, che ci diano la dovuta serenità per poterci dedicare in toto ai richiedenti soccorso".

"Possiamo valutare positivo l’incontro solo per parliamo di un obiettivo nel lungo periodo: il sindaco ha individuato un’area da poter donare al Ministero dell’Interno per l’edificazione di una nuova sede, che riteniamo sufficientemente ampia, in zona non esondabile, e in posizione mediale rispetto al centro storico e l’autostrada. Tale buona notizia però non ci rasserena, perché nel mentre la nostra sede non ci garantisce la sicurezza dovuta, (presenta ampie lesioni strutturali che l’amministrazione vvf non vuole nemmeno monitorare) nonché diventa sempre più difficile da gestire per via del continuo apporto di automezzi, sempre rigorosamente datati ed altamente inquinanti".

"Si vocifera addirittura vogliano fornire al distaccamento anche una autogrù, senza aumento di personale, con la formazione normalmente insufficiente per acquisire la conoscenza necessaria in merito, pur consapevoli degli spazi, assolutamente insufficienti, per potervisi addestrare".

"Valuteremo a breve quali ulteriori azioni intraprendere, perché mentre riteniamo positivo il progetto nel lungo periodo, e ringraziamo il sindaco per la sua disponibilità, non accettiamo lo stato attuale della sede, poiché le risorse e gli uomini messi in campo per la manutenzione straordinaria dell’attuale sede in via Piave, non garantiscono un risultato accettabile. Il sindacato conclude con un appello ai cittadini, se in fasi di emergenza tarderà ad arrivare la nostra risposta, sappiate che non dipende da noi!".