Nuovo ponte di Genova, il secondo impalcato da 100 metri è arrivato in quota (FOTO)

"In questa prima giornata di misure più rigide anche per la nostra regione, ecco la Liguria che non si arrende: i lavori nel cantiere del nuovo ponte sono andati avanti tutta la notte e il secondo impalcato da 100 metri è finalmente arrivato in quota. Grazie a tutti gli uomini e le donne che stanno lavorando senza sosta, anche adesso. Supereremo questa emergenza insieme senza smettere di costruire il nostro futuro. Forza Liguria!".

Lo comunica con un post su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti per l’innalzamento della seconda campata da 100 metri sul Polcevera.