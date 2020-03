Pulizia e disinfezione nella stazione ferroviaria di Albenga (FOTONEWS)

Massiccia opera di pulizia e disinfezione, questa mattina, in stazione ferroviaria ad Albenga. Il personale preposto, con idropulitrici e spazzatrici meccaniche, è intervenuto in tutta la struttura: dall'ingresso, alle rampe d'accesso ai binari, fino ai binari stessi.

Un intervento rassicurante per la popolazione in questa fase di ansia da Coronavirus. Va altresì detto che il numero dei pendolari, già a partire da questa mattina, era ridotto in modo sensibile rispetto alla normalità: stazione quasi deserta, tra chi è riuscito a ottenere un permesso per stare a casa e chi sta applicando nuove soluzioni di smart working.

Nella prima mattinata di oggi, inoltre, la situazione di chi partiva e chi arrivava è stata monitorata dal personale della Polizia Ferroviaria, mentre nella tarda mattinata un'automobile della Polizia Locale sostava davanti alla stazione per ulteriori controlli.