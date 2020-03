Telefonia mobile, Tofi: "Una connessione efficiente è uno step fondamentale di civiltà e di progresso"

Una mappatura accurata sulle carenze del servizio di telefonia mobile sulle rete autostradale e ferroviaria della Liguria, in particolare in galleria. E’ questo l’obbiettivo individuato ieri al termine della videoconferenza, organizzata dal presidente di CoReCom Liguria Vinicio Tofi, con i rappresentanti di RFI, Autostrade per l’Italia, Salt, Autostrada dei Fiori e tutte le compagnie telefoniche per affrontare e risolvere il problema. Tutte le società presenti all’incontro si sono impegnate a fornire, in base alle proprie competenze e al tipo di servizio offerto, un piano dettagliato dei “buchi neri” della connessione sulla rete infrastrutturale ligure: nella prossima riunione, programmata per il 21 aprile, i dati raccolti verranno intrecciati per concordare le criticità maggiori e definire un piano di interventi con le relative priorità. All’incontro hanno partecipato anche i due componenti del Comitato Massimo Ansaldo e Leda Rita Corrado.

Corecom si è attivato da tempo per la risoluzione dei problemi di connessione della telefonia mobile riuscendo a organizzare un primo incontro il 14 gennaio al quale, per la prima volta, in una sede “neutrale” hanno partecipato tutti gli attori in campo: "Scopo di quella prima riunione - spiega il presidente - era la collaborazione ad un progetto comune, piuttosto che la ricerca di singole responsabilità, e anche nella videoconferenza di ieri tutti i partecipanti hanno convenuto sulla necessità di superare i problemi che ancora esistono - ha dichiarato il presidente del CoReCom - e abbiamo definito le linee guida del percorso da compiere, sempre attraverso uno stretto coordinamento. La carenza di segnale sulla rete - ha aggiunto - è un argomento di primaria importanza e tocca la sensibilità degli utenti e di tutta l’opinione pubblica".

Tofi sottolinea l’importanza di una connessione efficiente: "E’ un elemento indispensabile per garantire la sicurezza di automobilisti e utenti del servizio ferroviario e per assicurare un maggiore comfort, che ha una forte valenza turistica e imprenditoriale per tutta la nostra regione. E’ uno step di civiltà e di progresso fondamentale".