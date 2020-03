Tutta Italia "zona protetta"? Dal Governo nuove misure di solidarietà digitale

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emesso nella serata di ieri ha esteso a tutto il Bel Paese quella che fino a poche ore fa era conosciuta come "zona rossa".

Per alleviare le difficoltà causate da una misura così stringente ma necessaria per contrastare la diffusione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, il Governo ha avviato un dialogo con le aziende, le associazioni, le start-up che hanno risposto all’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per ridefinire i servizi e le soluzioni innovative proposti già nelle zone rosse.

Questo progetto si chiama "Solidarietà Digitale" e comprende servizi gratuiti che riguardano un intero universo di settori, quelli cambiati nella nostra quotidianità da quest'oggi e almeno fino al prossimo 3 aprile.

Dalle piattaforme per il cosiddetto smart working, ossia il lavoro da casa, fino all'intrattenimento ed alla cultura, con la versione online gratuita di alcuni quotidiani, riviste o addirittura servizi di streaming di film e serie tv, passando per i servizi di posta elettronica certificata (PEC) e traffico internet. Questi sono i campi oggetto di questa nuova forma di solidarietà.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito solidarietadigitale.agid.gov.it e su innovazione.gov.it, dai quali sarà possibile, una volta raggiunta l'intesa tra Governo ed aziende, iscriversi a tali servizi.