Addio a Pietro Canepa, fondatore dell'Avis di Calice Ligure

Presente in molte sagre e feste di paese a coadiuvare i più giovani e sempre pronto a regalare una battuta a tutti.

Commenta il sindaco Alessandro Comi: "L’amministrazione comunale si stringe alla famiglia in questo momento doloroso e lo ringrazia per quanto dato alla comunità calicese.

A loro giunga il nostro abbraccio, in un momento dove purtroppo per le stringenti norme sanitarie vigenti sarà impedita la celebrazione funebre prevista in tempi “normali”.