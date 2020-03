Alassio: addio all'imprenditore del turismo Ugo Masutti

Morto d'infarto nella sua villa collinare di Alassio Ugo Masutti, 90 anni (ne avrebbe compiuti 91 in aprile). Era il titolare dello storico Hotel Europa e Concordia (ancora in attività) situato in piazza Partigiani.

Ugo Masutti era anche una colonna del Lions Club di Alassio, il veterano dei soci. Persona sempre gioviale, grande signorilità, era amato da tutti.

Era rimasto vedovo 5 anni fa di Piera Possi.

I funerali si svolgeranno indicativamente Giovedì/Venerdì, da concordare con la figlia Maria Luisa che è appena partita dagli Stati Uniti. Lascia anche la nipote Vittoria (da zio) e vari altri nipoti (da nonno).

La salma sarà composta nella camera ardente dell'ospedale di Albenga.

"Un amico, un grande imprenditore, uno dei primi albergatori a puntare ad Alassio sulla qualità alberghiera con una struttura, l’hotel Europa e Concordia, di alto livello nel panorama ricettiva della nostra città", così lo tratteggia Marco Melgrati coordinatore Provinciale di Forza Italia, dalla sua pagina su Facebook.





"In queste giornate - gli fa eco Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio - non dobbiamo permettere che l'emergenza ci renda meno umani e ci impedisca di ricordare e salutare chi ha fatto tanto per la Alassio del turismo e della ricettività".

Un arresto cardiaco l'ha portato via nella serenità della sua abitazione e sarà "difficile - conclude Melgrati - pensare di passare davanti al Dehor dell’albergo e non vederlo più, seduto fuori, a prendere l’aperitivo (e mi invitava sempre) con il suo vecchio e grande amico Carpaneto... ci mancherai Ugo...ma soprattutto mancherai ad Alassio...​"