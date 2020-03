Un caso di positività al Coronavirus a Noli, il sindaco Fossati: "Basso profilo ma grande attenzione"

"Purtroppo rendiamo noto che nel territorio nolese si è verificato un caso accertato di Covid19".

Con queste poche e chiare parole il sindaco di Noli, Lucio Fossati, annuncia alla cittadinanza, in una lettera aperta, che anche il comune del Golfo dell'Isola è ora interessato direttamente dall'emergenza Coronavirus.

"Ci è stato inoltre comunicato che la persona è già ricoverata presso adeguata struttura ospedaliera e che tutte le procedure del caso sono state predisposte, ivi inclusa quella dell'isolamento per le persone che l'ASL ha individuato" spiega il primo cittadino.

"Cari concittadini, serve prendere atto che siamo di fronte ad una situazione che nessuno poteva immaginare e che sta condizionando la vita di tutti noi. Ieri sera il Governo Italiano ha assunto decisioni drastiche ma necessarie. Crediamo siano da evitare commenti, considerazioni e quant'altro; serve agire con serenità e con piena coscienza attenendosi a quanto indicato dal nuovo DCPM del 9 Marzo 2020" esorta Fossati.

"Di fronte a questo scenario - aggiunge il sindaco - la scelta dell'amministrazione è stata e rimane quella di tenere un basso profilo ma una grande e meticolosa attenzione. Pertanto con la responsabilità insita nel ruolo Istituzionale che 'pro tempore' ricopriamo abbiamo innanzitutto seguito accuratamente tutte le norme e le indicazioni fornite dalle Autorità e dagli Enti Superiori e abbiamo cercato di comunicarle e divulgarle ai nostri concittadini, utilizzando tutti i mezzi di condivisione che un'Amministrazione Comunale ha a disposizione".

Continua: "Riteniamo che in situazioni così delicate, complicate e pericolose sia logico e anche doveroso, attenersi diligentemente a tutte quelle prescrizioni indicate dall'Istituto Superiore Sanità, quale unico metodo possibile ed efficace per contrastare l'epidemia del COVID-19".

"Niente interpretazioni, niente considerazioni prive di opportuna competenza ma, semplicemente, equilibrio e atti concreti e condivisi - è la strada indicata -. La scienza, la medicina e le norme introdotte ci indicano in modo inequivocabile quella che è la strada da seguire; a noi non resta che percorrerla con serietà, con responsabilità e con quel senso di comunità che deve accomunarci tutti".

"Probabilmente siamo un popolo dai molti difetti, perché negarlo, ma almeno un pregio lo abbiamo certamente: siamo intelligenti e anche questa volta lo dimostreremo!" conclude Fossati nella sua missiva.