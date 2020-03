Uomo deceduto nella notte a Borghetto: presentava sintomi del Coronavirus, la salma resta a casa

Situazione drammatica a Borghetto, dove questa notte un uomo è deceduto all'interno del proprio appartamento, dove viveva con la moglie, ed il cadavere al momento non può essere rimosso e preso in consegna dalle pompe funebri.

Stando a quanto riferito dai famigliari agli uomini del servizio sanitario che hanno risposto alla chiamata e sono poi giunti sul luogo, la persona avrebbe presentato nelle scorse giornate sintomi riconducibili a quelli del Covid-19.

Per questo motivo al momento, in attesa degli accertamenti del caso, seguito anche in prima persona dal commissario di ASL 2, la salma dell'uomo deceduto non è stata rimossa dall'appartamento. Dove si trova al contempo la moglie.

"Siamo in un momento di emergenza nazionale e quindi quella che in tempi comuni sarebbe una situazione che si potrebbe sbrigare in poco tempo necessita di misure eccezionali" ha spiegato il sindaco Giancarlo Canepa.

Il primo cittadino in mattinata ha portato la propria solidarietà ai familiari: "Sono umanamente vicinissimo alla famiglia, stamattina appena ho potuto ho portato personalmente, ovviamente con le dovute precauzioni, le mie condoglianze e quelle dell'amministrazione ai parenti".

"E' indubbiamente un momento delicato" ha quindi concluso Canepa, che al momento, insieme agli altri componenti del COC, sta monitorando la complicata soluzione nel Comune borghettino, quello in provincia di Savona con il maggior numero di ordinanze di isolamento. "Dobbiamo cercare di stare il più vicino possibile ed uscirne tutti insieme".