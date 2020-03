iorestoacasa: dall'Associazione Astrofili Orione videolezioni di astronomia on line

Ugo Ghione: "Foto della SuperLuna di ieri sera da me fotografata e confrontata con la Luna dell'o scorso 26 febbraio"

Annuncia Ugo Ghione, presidente dell'Associazione Astrofili Orione: "Ieri sera ho sentito lanciare l’hastag #restoacasa preferisco essere più propositivo e affrontare questa situazione in maniera costruttiva e voglio perciò lanciare un hastag di tipo differente #escoinrete per seguire lezioni di astronomia.

Lo scorso novembre avevo proposto all’Unione Astrofili Italiani una settimana di manifestazioni da fare con le scuole sull’osservazione della Luna e su quanto il nostro astro ha da insegnarci, avevamo fissato il tutto per la settimana fra il 30 marzo e il 5 aprile, l’idea era di andare nelle scuole e fare serate osservative con le classi, chiaramente in questa situazione non si può fare.

Ieri sera alla Direzione Nazionale dell’UAI ho proposto di convertire la manifestazione in videolezioni da fornire alle scuole che spero possano agevolare il lavoro di tanti docenti che come me sono alle prese con estenuanti mattinate di videolezioni.

Visto che ieri sera era anche la notte della SuperLuna che è stata un po’ eclissata dal Coronavirus la prima lezione la fornirò già domani in anteprima alle ore 18 sul mio canale youtube".