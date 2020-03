Alice Salvatore (M5s): "Mi ritiro dalla competizione regionale, non siederò al tavolo con Burlando e Paita"

Alice Salvatore si chiama fuori dalla competizione elettorale. La consigliera regionale lo annuncia con un video sul suo profilo Facebook nel quale dichiara: "Ritiro la mia candidatura sia a presidente della Regione Liguria, sia a consigliere capolista".

Spiega così, Salvatore, le motivazioni: "L'esito del voto su Rousseau ha portato a un'apertura e un'alleanza con il Partito Democratico. Rispetto la scelta, ma non siederò allo stesso tavolo di nomi come Burlando e Paita".

Prosegue Salvatore: "Per questa mia linea sono stata persino attaccata, come donna oltre che come politico, con commenti caustici, sberleffi, insulti in chat e canzoncine denigratorie".

Ecco il video: