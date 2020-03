Coronavirus, Toti: "Non c'è alcun bisogno di assaltare i supermarket"

"Leggo di persone uscite nel cuore della notte per mettersi in coda nei pochi negozi aperti h24 e creare quell'affollamento che da giorni sconsigliamo! Cari amici, non c’è alcun bisogno di assaltare, men che meno nel cuore della notte, i supermarket aperti. Il sole sorgerà anche domani, i negozi saranno aperti, come i supermercati e le rosticcerie. Si potrà uscire a fare la spesa e comprare ciò che ci serve" ha commentato questa notte con un post su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

"Semplicemente basterà seguire le regole: uscire se dobbiamo andare a lavorare o se abbiamo bisogni veri, come appunto fare la spesa per sé e le proprie famiglie. Anche ristoranti e bar saranno aperti per chi sarà fuori per lavoro e dovrà mangiare qualcosa a pranzo. Dunque nessun timore. Stiamo tranquilli, seguiamo le regole, e passeremo anche questa" conclude Toti.