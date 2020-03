Millesimo, incremento tariffe mensa scolastica, scuolabus e casa di riposo: il gruppo consiliare "Diventiamo Sindaco" attacca la giunta Picalli

Incrementi tariffe comunali comunali per mensa scolastica, scuolabus e casa di riposo. Il gruppo consiliare "Diventiamo Sindaco" attacca la giunta comunale di Millesimo.

"Sono le famiglie e gli anziani in difficoltà i primi millesimesi a subire le conseguenze della superficialità e della miopia che caratterizzano le scelte dell’Amministrazione Picalli. In queste giornate difficili nelle quali gli Enti del territorio sono uniti nell’impegno a studiare le più efficaci azioni di sostegno ai cittadini, il sindaco e i suoi assessori, con specifica determinazione di giunta pubblicata il 2 marzo, hanno approvato all’unanimità un aumento delle tariffe per usufruire di tre servizi essenziali per la nostra comunità: mensa scolastica, scuolabus, rette della casa di riposo" commentano i consiglieri Andrea Manconi, Daniela Minetti, Giuseppina Giurintano e Valentina Riolfo.

"In occasione delle variazioni di bilancio discusse in Consiglio comunale a fine 2019, avevamo già contestato la scelta di privilegiare i capitoli legati a “Turismo” e “Promozione del Territorio”, a scapito di capitoli fondamentali per la tenuta del nostro paese, come il “Sociale” e la “Tutela delle Famiglie”. I nostri timori si sono rivelati fondati e si sono concretizzati in occasione della prima decisione strategica adottata dalla giunta comunale".

"A causa delle scelte sconsiderate dell’attuale amministrazione, una volta che sarà terminato il difficile periodo che stiamo attraversando, le famiglie non solo non riceveranno alcun supporto, ma avranno una brutta sorpresa: l’aumento delle tariffe del servizio mensa per le classi di ogni ordine e grado, dall’asilo alle scuole medie. Questo importante – e inaccettabile – sforzo economico richiesto alle famiglie si aggraverà all’avvio dell’anno scolastico 2020- 2021, quando aumenterà anche il costo del servizio di scuolabus".

"Non solo. A partire dal prossimo anno, gli ospiti della casa di riposo “Anna e Luigi Levratto” si vedranno costretti a sborsare fino a 1.100,00 €uro in più. Sconcertante constatare come l’amministrazione abbia deciso di porre l’incremento maggiore di spesa proprio a carico degli ospiti millesimesi sottostimando inoltre il concreto rischio che l’aumento delle rette provochi una diminuzione delle richieste di posti letto, con il conseguente minor introito nelle casse comunali per far fronte alle spese di gestione e di ristrutturazione della casa di riposo".

"Un anno fa la precedente amministrazione si assumeva la responsabilità di confermare le tariffe in vigore per garantire ai millesimesi un’effettiva tutela del diritto allo studio e una concreta assistenza per i cittadini appartenenti alle fasce più deboli, anche in considerazione delle difficoltà e del lungo periodo di crisi economica che stanno attraversando le famiglie. Oggi l’amministrazione Picalli dimostra di voler stravolgere l’ordine delle priorità della nostra comunità autorizzando un aumento di spesa di 40.000,00 €uro per l’organizzazione dell’ultima Festa del Tartufo e parallelamente, senza alcun indugio, prendendo dalle tasche dei cittadini le risorse necessarie per il mantenimento dei servizi sociali fondamentali".

"Riteniamo che il nostro compito sia quello di stimolare l’amministrazione a riesaminare e correggere le proprie errate valutazioni, soprattutto quando queste siano oggettivamente dannose per la cittadinanza" concludono i consiglieri del gruppo "Diventiamo Sindaco".

Replica il primo cittadino Aldo Picalli: "Confrontate con quelle stabilite dai comuni della nostra zona, le nostre tariffe restano sotto soglia. Si tratta (dopo parecchi anni) di ritocchi minimi, non derogabili per questioni di bilancio".