Coronavirus, l'Ordine dei Medici: "Rispettate scrupolosamente le istruzioni riportate su Decreti e ordinanze"

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Savona - spiega in una nota - in merito alla situazione Coronavirus, invita la popolazione a rispettare scrupolosamente le istruzioni riportate sui Decreti del Consiglio dei Ministri del 8 e 9 marzo, oltre che le varie ordinanze della Regione Liguria, che impongono maggiori restrizioni alle libertà personali con l’intenzione di limitare la diffusione del virus.

"L’ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Savona ribadisce l’indispensabile necessità di adeguarsi alle suddette misure con senso di responsabilità e di rispetto al fine di evitare danni gravissimi alla salute di tutti. Purtroppo il contagio sta avanzando ovunque in modo esponenziale, e ad oggi, vigono ancora perplessità e superficialità da parte di alcune fasce della popolazione".

"L’Ordine invita pertanto: - a limitare ulteriormente le occasioni di incontro e di aggregazione - gli anziani a rimanere il più possibile a casa - ad osservare le norme di igiene , ormai ben note a tutti - a limitare allo stretto indispensabile gli accessi presso gli ambulatori medici, ed i reparti ospedalieri se non per gravi necessità, si ricorda che è vietato per gli accompagnatori dei pazienti sostare nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza qualora non autorizzati espressamente dal personale e solo in casi motivati. - a non recarsi in Pronto Soccorso per sintomatologia febbrile e/o respiratoria ma telefonare al 112 o al proprio medico di famiglia".

"L’Ordine - conclude - apprezza l’operato dell’assessorato alla Salute della Regione Liguria e degli Enti pubblici (comuni, protezione civile) per il costante monitoraggio della situazione e per i relativi provvedimenti in favore della popolazione".