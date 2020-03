Altare, un finanziamento straordinario per l'acquisto di prodotti detergenti e igienizzanti per la sanificazione delle scuole

Emergenza Coronavirus: Altare prende provvedimento per la sanificazione delle scuole. Lo comunica sulla propria pagina Facebook il comune valbormidese.

"In accordo con la dirigente scolastica dott. Battiloro - spiegano dal comune - abbiamo disposto un finanziamento straordinario per l'acquisto di prodotti detergenti e igienizzanti (presidio medico chirurgico) per la sanificazione dei nostri spazi scolastici, nonché un impegno diretto per il reperimento di tali prodotti all'ingrosso, in un tentativo di arginare speculazioni e scarsa disponibilità".