Decesso per sospetto Coronavirus: la moglie in quarantena con la salma in attesa degli esiti dei tamponi

C'è un aggiornamento per quanto riguarda il dramma di Borghetto, dove questa notte un uomo è deceduto all'interno del proprio appartamento, nel quale viveva con la moglie, ed il cadavere al momento non può essere rimosso e preso in consegna dalle pompe funebri.

Sono stai infatti effettuati i tamponi, sia sul corpo dell'uomo che alla moglie, per verificare un'eventuale positività al Coronavirus: stando a quanto riferito dai famigliari agli uomini del servizio sanitario che hanno risposto alla chiamata e sono poi giunti sul luogo, la persona che ha perso la vita avrebbe presentato nelle scorse giornate sintomi riconducibili a quelli del Covid-19.

Per questo motivo, al momento, la salma dell'uomo deceduto non è stata rimossa dall'appartamento. Dove si trova al contempo la moglie. Qualora dovesse risultare negativa al Covid-19, sarà possibile rimuovere la salma seguendo le consuete procedura, al contrario invece sarà necessario operare in maniera differente con tutte le precauzioni del caso. Comprese misure restrittive per tutti coloro che hanno avuto contatti con l'uomo in tempi recenti.