Emergenza Coronavirus: ecco le direttive stabilite dal Comitato di Sicurezza in Prefettura

Emergenza Coronovirus: anche la Provincia di Savona si mobilita. Questa mattina la riunione del Comitato di Sicurezza in Prefettura, ecco quanto è stato deciso.

Per quanto riguarda i controlli alla vabilità, la Polstrada di Savona garantirà una pattuglia ogni sei ore. Controlli in particolare, al momento, in prossimità di caselli e autogrill. Sulla A6 impegnata anche la Polstrada di Mondovì, sulla A10 La Polstrada di Imperia e di Genova.

Carabinieri, Polizia si Stato e Polizia Locale si occuperanno del controllo relativo alla viabilità extraurbana e urbana; la Polfer del controllo a campione, in particolare da treni provenienti dalle zone più sensibili.

Capitolo autodichiarazione: verrà richiesta in sede di controlli come sopra, agenti ed operatori hanno il modulo da far compilare se non lo dovesse avere chi viene fermato; dovranno completarne uno specifico ogni persona fermata a piedi o su veicolo (conducente e passeggeri)

Relativamente al controllo degli esercizi commerciali: orari di chiusura e rispetto delle distanze spetterà principalmente alla Polizia locale. Questura e Carabinieri daranno supporto nella maggior parte dei piccoli comuni.

Per quanto riguarda parrucchieri, dentisti ed estetisti si attendono indicazioni dalla protezione civile nazionale, ma prevale la tendenza alla chiusura non essendo possibile materialmente rispettare distanza. Gli alberghi non possono ospitare persone se non per motivi di lavoro: verranno fatti dunque controlli dagli agenti polizia