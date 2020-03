Coronavirus, lettera al direttore: "Le aziende di autobus turistici rischiano il fallimento"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Con il decreto del governo per causa del Coronavirus, ci sono migliaia di aziende italiane proprietarie di autobus turistici che sono sull'orlo del fallimento e nessuno le sta ascoltando. Tenete presente, che in media un autobus turistico, costa circa € 250/300.000,00 + Iva, e vengono quasi sempre acquistati in leasing, con canoni mensili che vanno dai 3.500,00 ai 5.000,00 euro, rimborsabili in 7/8 anni, alla fine di questo periodo, i veicoli sono nuovamente da sostituire.

Inoltre, servono capannoni per il rimessaggio, autisti, segretarie in ufficio, manutenzioni. I costi sono altissimi. Ci sono aziende di 10/15/20 autobus che devono mantenere almeno altrettanti autisti, decine di migliaia di euro al mese), oltre che a far fronte ai già citati leasing per circa 15/20.000,00 mensili... ed ora, proprio nel periodo che va da marzo a maggio avrebbero dovuto fare il 50% del fatturato annuo,(che sarebbe servito a coprire anche le spese dei mesi autunnali ed invernali), si ritrovano fermi. Le loro aziende azzerate completamente, senza sapere come finirà.

Inutile dire, che se non viene fatto un decreto urgente, dove gli si sospendono i leasing e le tasse, loro falliranno, lasciando migliaia di persone senza lavoro, milioni di euro insoluti alle banche, tirandosi dietro tutto l'indotto: auto-riparatori, commercianti di veicoli ecc ecc... La situazione è davvero tragica, ma nessuno sembra aver capito questo pericolo".