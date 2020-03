Ad Albenga regolare mercato del mercoledì. Il Comune: "Valuteremo il da farsi nelle prossime settimane"

Ha destato molta sorpresa e qualche polemica il fatto che oggi ad Albenga si sia svolto regolarmente il tradizionale mercato del mercoledì.

Spiegano dall'amministrazione comunale: "Fino a ieri le indicazioni contenute nel Dpcm sembravano accomunare il mercato settimanale a tutte le attività commerciali al di fuori di bar e ristoranti per cui il mercato è stato predisposto adottando alcune misure di sicurezza in linea con le indicazioni del Dpcm.

Da oggi prenderemo in considerazione alcuni chiarimenti che stanno arrivando nel merito per decidere il da farsi nelle prossime settimane.

Eventualmente in futuro gli ambulanti potranno recuperare le date per compensare le perdite economiche subite in questo periodo".

Il sindaco Riccardo Tomatis e la Polizia Locale si sono recati sul posto per verificare che venissero rispettate le norme di legge, dall'afflusso di gente alla distanza tra persone.