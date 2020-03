Cairo, tutti in fila in piazza della Vittoria per il ritiro delle ricette (FOTO)

Una fila ordinata. Quasi silenziosa. Per ritirare le ricette relative alle terapie croniche. Come riportato dalla nostra redazione, il poliambulatorio Cairo Salute ha aperto un nuovo punto di distribuzione presso il portico dell'anfiteatro del Palazzo di Città, in corrispondenza dell'accesso al Teatro comunale.

Tale provvedimento è stato attivato dopo il nuovo protocollo messo in campo dal centro di medicina cairese per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Le foto risalgono alla mattinata odierna (mercoledì), uno dei due giorni (assieme al lunedì) di apertura dello sportello provvisorio, attivo dalle ore 11 alle 12.

Il giovedì, invece, la consegna delle medesime ricette verrà effettuata al pomeriggio, dalle 17 alle 18 presso i locali di Cairo Salute. Rimane invariata la modalità di prenotazione delle prescrizioni, ovvero attraverso l'apposita buca posta all'ingresso presso Cairo Salute.