Carabinieri: con "Denuncia vi@ web" è possibile presentare denunce di smarrimento o di furto ad opera di ignoti senza recarsi in caserma

Alla luce del DPCM 9 marzo 2020 relativo all'emergenza nazionale COVID-19 ed al fine di venire incontro alle esigenze della cittadinanza, si rammenta che l'Arma dei Carabinieri da diversi anni ha sviluppato l'applicativo “DENUNCIA VI@ WEB“ per la presentazione di denunce di smarrimento o di furto ad opera di ignoti, utilizzabile da tutta Italia, che consente di limitare i tempi di attesa presso le caserme e, in generale, al di fuori della propria abitazione.

Da casa, dall'ufficio o da qualsiasi luogo ove sia disponibile un accesso ad internet, è possibile sporgere una denuncia di furto o smarrimento on-line, risparmiando tempo perché all’atto della presentazione presso la Stazione / Tenenza individuata per sottoscrivere l’atto, si potrà godere di una corsia preferenziale, avendo già assolto le formalità necessarie con l’inoltro del documento per via talematica.

Entrando nel sito www.carabinieri.it si accede all’area Servizi per il cittadino e poi in Denuncia Vi@ Web, ove si può selezionare la tipologia di denuncia, l'oggetto del furto o dello smarrimento e, quindi, avviare l’iter per inoltrare l’atto premendo il bottone “Inizia denuncia”.

Si possono sporgere denunce di smarrimento e di furto ad opera di ignoti, relative ai seguenti oggetti:

- armi

- documenti

- targhe

- titoli/effetti (assegno, bancomat, ecc.)

- veicoli

- altro

Una guida in linea aiuterà l’utente nella compilazione dei campi (quelli contrassegnati con * sono obbligatori) che compongono la denuncia on-line.

Al termine della procedura, il sistema rilascerà una ricevuta contenente un “codice identificativo” ed un “codice di attivazione” della denuncia, che dovrà essere presentata, entro 2 giorni, presso la Stazione / Tenenza prescelta o, per sopraggiunte esigenze, presso altro Comando Carabinieri. All’indirizzo di posta elettronica che verrà indicato, il Comando Carabinieri interessato invierà un messaggio di conferma, ovvero di rettifica, dell'orario e della data prescelti per recarsi in caserma e sottoscrivere l'atto, che assumerà così valore legale. Nella circostanza, sarà possibile effettuare anche eventuali modifiche e/o integrazioni alla denuncia.

Per individuare la Stazione / Tenenza più vicina, è a disposizione sempre nell’area Servizi per il cittadino la funzione “Dove siamo”.

http://www.carabinieri.it/denuncia-via-web