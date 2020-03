Coronavirus: Cairo chiude il Campetto Rosso, i giardini di piazza della Vittoria e gli altri spazi ricreativi pubblici

Emergenza Coronavirus: il comune di Cairo Montenotte chiude gli spazi pubblici ricreativi. Questa la nota ufficiale: “In ottemperanza alle disposizioni governative collegate alla situazione emergenziale attuale, vi comunichiamo l'avvenuta chiusura del Campetto Rosso di via Arpione, dei Giardini pubblici in piazza della Vittoria e, in generale, di tutti gli altri spazi ricreativi pubblici”.