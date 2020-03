Coronavirus, il dottor Brunetto (primario terapia intensiva San Paolo) ringrazia colleghi, infermieri e Oss: "Sono fiero di voi"

"Cari colleghi, cari infermieri ed Oss della terapia intensiva (che molti continuano a chiamare rianimazione) di Savona, in questi giorni siete chiamati, più del solito, ad uno sforzo davvero importante". Inizia cosi il post Facebook pubblicato da Brunello Brunetto, primario reparto terapia intensiva ospedale San Paolo.

"Nel giro di poco abbiamo dovuto riorganizzare il nostro reparto per poter accogliere, seguendo una logica organizzativa aziendale, il maggior numero possibile di polmoniti da Coronavirus che necessitino di sostegno ventilatorio, cardiocircolatorio e renale".

"Siete stati e siete, in ogni momento, davvero encomiabili per l’impegno che mettete nel vostro lavoro. Poche persone sanno quanto sia faticoso restare “bardati” per un intero turno. E, forse, non tutti comprendono quanto possa essere fonte di preoccupazione assistere questo tipo di pazienti, per il timore di portarvi a casa il virus - conclude - Sono fiero di voi, e vi ringrazio di cuore, così come ringrazio i colleghi anestesisti e gli infermieri del blocco operatorio e di altri reparti che, da me chiamati a raccolta, hanno aderito con forte senso di responsabilità".

Un post significativo ripreso e condiviso anche dall'Asl 2: "L'azienda si unisce alle parole del dott. Brunello Brunetto ringraziando lui e tutto l'encomiabile personale".