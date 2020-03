Coronavirus, il sindaco di Toirano De Fezza scrive alla cittadinanza: "Momento difficile: condivisione e collaborazione per superarlo insieme"

Esorta al rispetto delle regole e ad una corretta e non fuorviante informazione gli abitanti di Toirano il sindaco Giuseppe De Fezza. E lo fa con una lettera aperta, il cui testo è di seguito riportato.

Ti contatto per condividere con Te questo momento di difficoltà e per chiederti di collaborare al fine di superarlo insieme.

Dall'esordio degli effetti del virus sul nostro territorio, abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), strumento capace di garantire risposte rapide ed efficaci all'emergenza sanitaria in atto attraverso l'organizzazione dei servizi comunali, con apprezzato sacrificio dei dipendenti, sotto la regia del Servizio Protezione Civile.

Attraverso il C.O.C., grazie al supporto dei Volontari del Gruppo Intercomunale Protezione Civile, il comune è reperibile 24h/24h dal Servizio Sanitario (Locale e Regionale) nonché dai cittadini in cerca di informazioni, indicazioni e, non escludiamoli, sostegno e rassicurazioni.

Indispensabile in tal senso è la diffusione da parte Mia dell'onesta, chiara e quotidiana rappresentazione della situazione in corso che, al momento, conta 18 cittadini in isolamento obbligatorio "quarantena" e un caso positivo.