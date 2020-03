Emergenza Coronavirus, il consorzio 'Alassio un mare di shopping' consiglia la chiusura agli associati

Il consorzio 'Alassio un mare di shopping', dopo le moltissime richieste su come agire da parte dei suoi associati, ha diramato un comunicato per consigliare la chiusura ai consorziati.

"Alassio ci/vi vuole bene. Dopo quanto deciso dal Governo ieri sera ed in attesa di nuovi chiarimenti necessari, come Consorzio con tutto il direttivo e in condivisione con l'amministrazione comunale, valutando che il comparto del commercio al minuto non è di prima necessità, escludendo farmacie, parafarmacie e punti di approvvigionamento alimentare, consigliamo la chiusura dei nostri negozi al pubblico.

Fermo restando la libertà per ognuno di noi di accedere alle attività per lavorare all'interno a porte chiuse.