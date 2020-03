Finale, stop ai mercati su aree pubbliche. Il sindaco Frascherelli: "Applicato il Decreto Presidenziale e le direttive del Governo"

Niente più mercato del giovedì (a partire da domani, giovedì 12) e mercatini agricoli (a partire da venerdì 13) durante la settimana. Almeno fino al termine dell'emergenza Coronavirus.

Questa la decisione presa questa mattina a Finale dall'amministrazione Frascherelli, che ha deciso di applicare le norme contenute nel Decreto Presidenziale dello scorso 9 marzo. E così sarà finché tutta Italia sarà 'zona protetta'.

"Secondo le indicazioni giunte bisognerebbe consentirli previa circoscrizione degli accessi. Cosa che, stando a come sono configurati i nostri mercati è molto complicata" ha spiegato il primo cittadino ai nostri microfoni.

"D'accordo con le categorie, che ringrazio per la collaborazione, e stando al fatto che l'affluenza delle persone in questo periodo sarebbe comunque dovuta essere minore del solito - ha poi aggiunto - abbiamo deciso di sospenderli".

"Sappiamo che i mercati in un'area mediterranea come la nostra sono anche occasione di socializzazione, cosa che ad oggi è altamente sconsigliata se non addirittura, per certi versi, vietata. Da questa malattia si guarisce, ma per farlo è necessario diminuire il numero dei contagiati e quindi i contatti" conclude Frascherelli.