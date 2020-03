Pontinvrea, attivo dal 12 marzo l'ufficio dedicato alla consegna dei beni di primaria necessità per i cittadini over 70

Da domani, giovedì 12 marzo, attivo in comune a Pontinvrea un ufficio apposito per portare beni di primaria necessità ai cittadini che sono in una fascia di età dai 70 anni in su.

"Questa iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità dei militi della croce bianca e dei volontari della pro loco - ha dichiarato il sindaco Camiciottoli - l'obbiettivo è quello di evitare che le persone più esposte debbano uscire di casa. Un grazie anche alle attività commerciali che si sono rese disponibili".

"Stiamo pensando di allargare l'iniziativa a tutta la popolazione - ha poi aggiunto Camiciottoli - In attesa che il governo si muova stiamo studiando un fondo di rotazione che possa andare incontro alle scadenze impellenti per le quali il governo non ha dato nessuna indicazione. La raccomandazione che non mi stanco di diffondere ai miei cittadini e quella di stare a casa e per qualsiasi esigenza e necessità di non esitare nel contattare il comune".