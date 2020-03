Borghetto, sospetto decesso per Covid-19: rimossa la salma dell'uomo deceduto in casa ieri. Resta in quarantena la moglie

E' pronta ad avere un dignitoso prosieguo la tragedia consumatasi tra la notte e la giornata di ieri a Borghetto, che ha visto un uomo perdere la vita presso la propria abitazione, dove viveva con la moglie, dopo aver mostrato, nei giorni precedenti, sintomi riconducibili al contagio da Covid-19.

Per tutta la giornata di ieri infatti, la salma è rimasta nell'appartamento in zona Pineland insieme alla donna, mentre su entrambi sono stati effettuati i tamponi per riscontrare un'eventuale positività.

La rimozione del cadavere non era potuta avvenire in tempi rapidi a causa dei protocolli di gestione di questa emergenza sanitaria, ma si era soltanto potuto provvedere ad una più degna sistemazione, in una cassa di zinco aperta, fino alla mattinata di oggi.

"Il primo step lo si è fatto ieri sera, una volta messe a punto una serie di triangolazioni tra enti. Questa mattina, intorno alle 10.30, il personale delle pompe funebri e la dottoressa dell'Asl sono giunti a casa di questa famiglia per le ultime verifiche e la chiusura della salma, che sarà trasferita a Milano" ha comunicato il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

Nella città meneghina infatti si trova l'unico centro obitorio che può accogliere questo genere di defunti.

Si attende ora l'esito dei tamponi, sia dell'uomo che della convivente: "La signora ora è in isolamento nel suo appartamento - continua il primo cittadino - e nel contempo è stato attivato un supporto psicologico, tramite il servizio di igiene mentale, in modo tale da capire se questa persona abbia bisogno di un aiuto di questo tipo. Realisticamente si presuppone debba stare in quarantena ed il mancato contatto coi parenti in un momento così delicato dovrebbe necessitare di questo supporto, ferme restando le valutazioni che effettueranno le psicologhe" conclude Canepa.