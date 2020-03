Coronavirus, per l’Organizzazione Mondiale della Sanità può essere considerato pandemia

"La parola pandemia - ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms - non può essere usata con leggerezza perché può causare paure non necessarie e il sentimento che la lotta è finita. Ma non è così".



Descrivere la situazione come pandemia non cambia le misure e le azioni messe in campo dall'Oms e da tutti i Paesi coinvolti, che a detta di Ghebreyesus, "cresceranno nei prossimi mesi".