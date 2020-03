Attenzione alle fake news in salsa emergenza Coronavirus. L'ultima in ordine tempo è stata segnalata tra ieri e la giornata odierna. Ossia, la disinfestazione di strade e città mediante l'utilizzo degli elicotteri.

Questo il messaggio originale diventato virale su WhatsApp: "Dalle ore 22 di questa sera fino alle ore 5 del mattino faranno disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città come avvenuto in Cina. Quindi stasera ritiriamo biancheria e per chi possiede animali farli entrare".