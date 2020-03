Coronavirus: riprogrammazione su uffici e attività da parte della Servizi Ambientali

Comunicazione da parte di Servizi Ambientali:

"La Servizi Ambientali S.p.A., stante la situazione, e le prescrizioni/raccomandazioni finalizzate a ridurre quanto più possibile lo spostamento ed il contatto personale, e nello sforzo di non creare disservizi all'utenza, consapevole di gestire un servizio pubblico essenziale, dalla giornata di lunedì ha disposto quanto segue:

La chiusura dei due uffici periferici (Ceriale, Pietra Ligure) dando informazione all'utenza;

pianificato alcune misure di prevenzione quali: guanti, mascherine, protezione degli addetti allo sportello mediante installazione di un pannello in plexiglas;

sospensione di tutte le attività che richiedano l’ingresso di nostri addetti in stabili o abitazioni, quindi sospensione delle letture per i contatori interni, predisponendo per i condomini la distribuzione delle cartoline per l’autolettura oltre al posizionamento nello stabile di box per la raccolta delle stesse.

Sono in oltre stati installati in tutti gli uffici dispensatori di gel disinfettante. È attiva da martedì una piattaforma che consente di avviare call Conference, sia tramite PC che smartphone o Tablet. È stato disposto quanto occorre per attivare la delocalizzazione del lavoro per 3 impiegati".