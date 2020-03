Dramma a Savona: soccorritori trovano la madre agonizzante e il figlio deceduto

Il figlio deceduto, pare per cause naturali, e la madre ritrovata agonizzante sul pavimento. E' successo ieri sera all'interno di un'abitazione in via Montenotte a Savona.

L'allarme è stato lanciato (intorno alle ore 22) da una donna che si occupava di madre e figlio. Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona, il 118 e la polizia.

Il figlio è stato trovato senza vita in camera da letto sotto le coperte. La madre è stata trasporta in codice rosso (ipotermia) al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.