Emergenza Coronavirus: è stata dimessa la paziente zero della Liguria, la 79enne di Castiglione d'Adda in vacanza ad Alassio

Arriva una buona notizia dal bollettino medico della giornata dall’ospedale San Martino di Genova. E' stata dimessa la 79enne di Castiglione D'Adda, ricoverata per aver contratto il Coronavirus. Lei era considerata la 'paziente zero' della Liguria, la prima ad esser trovata positiva al Covid-19. L'anziana proveniente dalle zone ad alto rischio era in vacanza ad Alassio ed è risultata positiva lo scorso 25 febbraio (LINK).



Non è la sola nota positiva nel documento rilasciato dall'Ospedale genovese. Infatti, sono risultati fortunatamente tutti negativi ai test, gli operatori del Pronto Soccorso venuti a contatto con il paziente positivo di origini egiziane. Identica situazione per quelli entrati in contatto con il paziente positivo transitato a Pneumologia.

Al momento presso il San Martino sono 25 i ricoverati nel reparto di ‘Malattie Infettive’, mentre 11 sono invece quelli in Rianimazione.