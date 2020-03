L'appello del Commissariato di Polizia di Alassio: "State a casa se volete arginare la diffusione del Coronavirus"

"La gente deve capire che in questi giorni deve stare a casa. Questo è l'unico modo possibile per contenere la diffusione del Coronavirus".

L'appello parte dal Commissariato di Polizia di Alassio, città balzata alla ribalta nazionale proprio per essere stata il primo "cluster" della Liguria, con una serie di casi però tutti provenienti da fuori Regione.

Da questa mattina, gli agenti di polizia alassini hanno messo in atto sulla via Aurelia tra Albenga e Alassio, strada sempre molto trafficata (persino nonostante i provvedimenti governativi) una massiccia serie di controlli sui veicoli in transito.

Veicoli a due e quattro ruote, camper, mezzi pesanti e persino mezzi pubblici come gli autobus di linea sono passati sotto la lente degli agenti di Polizia di Alassio, che hanno verificato attraverso le "autocertificazioni" gli inderogabili motivi delle persone in transito. Ovviamente il personale di Polizia è equipaggiato con tutti i presidi igienico-sanitari necessari, a cominciare dalle mascherine.

I controlli, con sempre maggiore intensità, proseguiranno nei prossimi giorni su tutte le principali arterie viarie del comprensorio.