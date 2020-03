Toti in diretta su Facebook: "I controlli delle forze dell'ordine sono in atto. Dichiarare il falso è reato penale"

"Ci siamo assunti un impegno: quello di agire tutti insieme per la salute di tutti". Questo l'annuncio in diretta dalla sua pagina istituzionale Facebook del presidente Giovanni Toti, che ricorda anche: "Siamo stati i primi a chiudere le scuole, abbiamo fatto tutto ciò che era necessario fare senza reticenze".

L'invito è, prima di tutto, quello di gestire l'emergenza con calma e non farsi prendere dal panico ma, al tempo stesso, di rispettare le ordinanze. "Vedo sempre meno gente nelle piazze e nelle strade, segno che i liguri stanno iniziando a capire. Serve il sacrificio e la collaborazione di tutti, possiamo fare ancora di più", commenta Toti. Al momento non si parla di misure ulteriormente più restrittive, come spiega il governatore ligure, che al tempo stesso però annuncia che potrebbero essere prese se si rivelerà necessario.

Infine Toti ricorda alcuni aspetti basilari dell'ordinanza regionale, facendo presente che i controlli delle forze dell'ordine sono intensi in tutta la Liguria, che bisogna rendere conto degli spostamenti e che dichiarare il falso a un rappresentante delle forze dell'ordine è reato penale.