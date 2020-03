Niente Messe per il Coronavirus? A Pietra Ligure la preghiera corre sui social

Pubblichiamo il testo del post: “ In questi giorni in cui non possiamo celebrare l’Eucaristia, proviamo a vivere l’Eucaristia. Approfittiamo di questo periodo di ‘digiuno’ rituale e comunitario per imparare a pregare in famiglia e scoprirci ‘famiglia di famiglie’ che torneranno a vivere insieme la dimensione comunitaria della fede. Ogni giorno prendiamo tra le mani il Vangelo e guardiamo la nostra vita e questo tempo, alla luce di esso. Non trasmetterò la celebrazione della Messa in Internet (come tanti mi hanno chiesto di fare) se ne trovano già diverse sui siti, sui social e nelle varie emittenti, approfittate di quelle, preferendo quella di Papa Francesco (ogni mattina alle 7 in diretta su TV2000). Unitevi alla mia celebrazione con la preghiera della Liturgia delle ore o meditando i misteri del Rosario o andando a rispolverare la pratica della comunione spirituale. Questi giorni ci insegnino a rendere grazie (fare Eucaristia) per ciò che di bello ci accade e a offrire (unirsi al sacrificio di Cristo) la sofferenza, le ansie, la paura, nostra e di tanti nostri fratelli e sorelle sparsi nel mondo. Un affettuoso abbraccio e il mio Grazie oltre che agli Ammalati, anche ai Medici, agli Infermieri, agli OSS, ai Volontari e a quanti a vario titolo con il loro servizio si stanno prendendo cura di ciascuno di noi. Continuo a pregare con voi e per voi. Dio vi benedica!”.