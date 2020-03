Torna Al Vox con il singolo “Il Giullare”, manifesto della disillusione artistica

“Il giullare” intrattiene regalando gioia e si esibisce per la corte che non vive “per soldi e ipocrisia ma la voglia di anarchia” pur vivendo in estrema povertà e deriso da tutti. Una condizione che, non solo, si verificava in tempi antichi ma che permane tuttora.

Il videoclip, a carattere cinematografico, con sceneggiatura dello stesso Al Vox, produzione di Plurale Video, riprese e montaggio di Simone Putzu e Stefano Pulcini, sarà presente su youtube a partire dal 22 marzo.

