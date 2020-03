Cairo, annullato causa Coronavirus l'evento MelaDay e GelsoDay

La Condotta Slow Food con la Comunità della Zucca di Rocchetta in ottemperanza alle indicazioni previste per cercare di arginare la trasmissione del Coronavirus ed evitare il rischio di pandemia, ha deciso l'annullamento dell'evento MelaDay e GelsoDay.

L'evento era in programma presso il Mercato della Terra di Cairo Montenotte, sabato 14 marzo (Mercato della Terra anch’esso annullato)

E’ stata una decisione sofferta che danneggia i produttori che vivono della loro attività e l’investimento per il progetto di difesa della biodiversità sostenuto dalla Condotta Slow Food, ma in questo particolare momento è prevalso il doveroso senso civico per il bene collettivo.

In merito all’evento MelaDay e GelsoDay, ovvero l’iniziativa di offrire l’adozione di piantine di melo innestate con le 22 varietà antiche su portainnesti MM111, nonché piantine di Gelso, articoli già reperiti e pronti, si informa che sia per chi li aveva già prenotati, che per chi aveva e ha intenzione di adottarli è possibile concordare tempi e modalità di ritiro contattando il n° 347 5946213.

Sul sito e pagine FB della condotta www.slowfoodvallidellabormida.it sono pubblicate le schede pomologiche delle varietà per la scelta dell’innesto.

E’ possibile scrivere a meinero@alice.it per info e prenotazioni. RE-STIAMO A CASA e per guardare al futuro con ottimismo adottiamo le antiche varietà di mele delle Valli della Bormida e del Gelso.