Finale, Coronavirus: sospesi i "Pomeriggi Musicali 2020"

"I concerti previsti per il 28 e 29 marzo verranno recuperati in altre date che saranno comunicate con largo anticipo a tutti, sempre utilizzando i vari canali a nostra disposizione: ufficio stampa del Comune di Finale Ligure, Facebook, quotidiani, newsletter".

"Vi ringraziamo per la comprensione e cogliamo l’occasione per invitare tutti a seguire le disposizioni dettate dal Governo - conclude - E’ un piccolo sacrificio che tutti dobbiamo fare per la collettività, in modo da poter tornare presto alla normalità".