Coronavirus. Battelli: "In arrivo anche per la Liguria misure per ridare ossigeno a cittadini e imprese"

"In una situazione complicata come quella che stiamo vivendo, le misure predisposte dal governo e dalla maggioranza serviranno a dare ossigeno a chi è più in difficoltà anche nella nostra regione. Innanzitutto si introdurranno semplificazioni per sospendere il pagamento dei mutui prima casa fino a 18 mesi in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro. Potenzieremo poi la cassa integrazione in deroga e il fondo di integrazione salariale per tutti i settori produttivi, anche per quelle attività che contano meno di 5 dipendenti. Per quei lavoratori che non sono coperti dalla Cig, invece, verrà assicurato il sostegno al reddito. Penso, ad esempio, per la nostra Liguria, agli stagionali, inclusi quelli del turismo, gli autonomi, tra cui i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori a tempo determinato". Così, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.