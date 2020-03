Regionali, Vaccarezza plaude al passo indietro di Alice Salvatore: "Una poltrona non vale perdere la faccia"

"Vedete, Alice ed io siamo politicamente molto distanti, e sono abbastanza sicuro che non sarà mai possibile amministrare insieme un ente - ha spiegato l'esponente di 'Cambiamo!' -. Tuttavia, in un momento in cui la politica è fatta di banderuole e voltagabbana che, pur di accaparrarsi una poltrona farebbero qualunque cosa e più di tutto la farebbero in compagnia di chiunque, la sua coerenza nella scelta di non sedersi al tavolo delle trattative con il drammatico trio 'Paita, Burlando, Orlando' per delineare strategie comuni per la prossima sfida elettorale va sottolineata".