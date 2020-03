Coronavirus, l'assessore Viale: "Stiamo affrontando una situazione senza precedenti. Serve l'aiuto di tutti"

"Ringrazio tutti gli operatori della salute, quegli operatori sanitari, medici, infermieri e Oss che da settimane stanno facendo ritmi massacranti per contenere l'emergenza e salvare vite umane". Cosi commenta con un post su Facebook il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale.

"La situazione che stiamo affrontando è senza precedenti e serve l'aiuto di tutti. Un reparto da solo non può farcela. Un ospedale da solo non può farcela. Una asl da sola non può farcela - conclude la Viale - Solo tutti insieme possiamo farcela, tutti insieme siamo la prevenzione e la cura".