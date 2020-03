Coronavirus, novità in arrivo per gli ospedali dell'Asl 2: ad Albenga attenzione esclusiva al Covid-19

Per l'azienda sanitaria locale, quindi, diventa necessario predisporre un'attività di riorganizzazione, da adottare nelle prossime ore, in grado di fornire la massima attenzione al problema Covid-19 e al contempo garantire le risposte necessarie ai cittadini: a tal proposito, secondo le voci trapelate dagli ambienti ospedalieri locali, le decisioni che verranno prese dovrebbero portare a impegnare in maniera differente i quattro ospedali della provincia.