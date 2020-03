Braccialunghe: una raccolta fondi al tempo del Coronavirus per aiutare l'Asl 2 e l'ospedale San Paolo di Savona

Una raccolta fondi benefica per aiutare l'Asl 2 e l'ospedale San Paolo di Savona coinvolto come non mai in questa grande emergenza Coronavirus.

Questa l'idea della savonese Anna Iuculano che tramite un crowdfunding effettuato sulla piattaforma Gofundme (CLICCA QUI) ha dato il via a una speciale macchina di solidarietà in questo momento così delicato per il nostro paese.

"Abbiamo capito che questo Coronavirus non è una comune influenza ma è una cosa più seria. Aiutare il nostro servizio sanitario, ed in particolare il reparto di terapia intensiva, è una maniera efficace per dare il nostro contributo. I fondi saranno trasferiti direttamente all'Asl 2 Savonese, in particolare alle strutture ospedaliere incaricate alla gestione dei pazienti affetti da Covid-19 per il rafforzamento del reparto di terapia intensiva" spiega Anna Iuculano.

"L’ospedale San Paolo di Savona conta 7 letti in rianimazione e 6 letti in terapia intensiva che sono già occupati da pazienti affetti da Covid-19; la situazione è urgente e le strutture necessitano di potenziare le loro risorse. Per cominciare, abbiamo fissato inizialmente un obiettivo di 20 mila euro, il costo medio per curare un paziente con complicazioni da Coronavirus (periodo di degenza di 2 settimane) Ogni 20 mila euro raggiunti è un paziente in più che possiamo curare più velocemente. Potrebbe essere la nostra vicina, il nostro amico al bar o un nostro parente. Meno mascherine più solidarietà" continua la creatrice della raccolta fondi.

"Dicono di noi Liguri che abbiamo il "braccino corto", dimostriamo invece che abbiamo #Braccialunghe" conclude.