Cairo, emergenza Coronavirus: spesa e farmaci a domicilio agli anziani over 70

Un servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio per le persone che hanno più di 70 anni, oppure con disabilità, o altre patologie. E' questa l'iniziativa messa in campo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus dal comune di Cairo Montenotte, in collaborazione con la Consulta Giovanile e le associazioni del territorio.

"Un atto semplice, ma importante, reso possibile grazie alla disponibilità delle Associazioni cairesi, per evitare gli assembramenti e la frequentazione di luoghi molto affollati, come indicano le disposizioni contenute nei decreti governativi" spiegano in una nota dal comune cairese.

Per ottenere la spesa e i farmaci a casa occorre chiamare il numero 331 520 8291 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.