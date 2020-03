Coronavirus, al via alcune agevolazioni per la cittadinanza di Spotorno. In arrivo il servizio 'spesa a casa' per gli anziani

"Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID 19, dell’incremento dei casi italiani e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 – applicato sull’intero territorio nazionale, l'amministrazione ha deciso di deliberare alcune agevolazioni alla cittadinanza nella fruizione dei servizi territoriali" commenta in una nota il comune di Spotorno.

"In particolare verrà prorogato al 31.05.2020 il termine di presentazione dell’attestazione I.S.E.E. 2019, necessario per fruire delle agevolazioni tariffarie dei Servizi comunali. Inoltre gli utenti dei servizi di Micronido Orsetti, Ludoteca e Scuolabus non dovranno corrispondere le tariffe dovute in ordine al periodo di mancata fruizione degli stessi. Sarà anche estesa la validità delle agevolazioni alla sosta per residenti rilasciati nell'anno 2019 fino al 31/05/2020".

Infine - spiegano sempre dal comune - in sinergia con Croce Bianca, Melograno e Centro Ricreativo - al fine di facilitare la permanenza in casa degli anziani e di contribuire alla loro protezione dall'infezione del Coronavirus, è stato istituito sul territorio un servizio di sostegno per l'acquisto di generi alimentari denominato “Spesa a casa - La spesa te la portiamo noi!”. Sarà attivato da giovedì 12 marzo 2020 ed è rivolto a tutti gli anziani residenti a Spotorno privi di una rete familiare per l’acquisto di generi alimentari. Si prega pertanto di contattare il numero 019/746971 scelta 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00".