Pietra Ligure: decolla la campagna di fundraising "Covid-19 Santa Corona nel cuore"

E’ stata attivata questa mattina, sulla piattaforma GoFundMe, la campagna di raccolta fondi online “Covid-19 Santa Corona nel cuore” a favore della terapia intensiva dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’iniziativa, squisitamente personale ma immediatamente sposata dall’intera Amministrazione comunale, è promossa dal primo cittadino di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi insieme ai tre giovani pietresi Filippo Orso, Gabriele Pedemonte e Viviana Sarda.

"In questo momento di grande emergenza, tutti possiamo fare qualcosa. Medici, infermieri e personale ospedaliero stanno facendo tutto ciò che è in loro potere, ma l’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro ospedale – spiegano De Vincenzi, Orso, Pedemonte e Sarda – Ora tocca a noi e quindi, molto semplicemente, abbiamo pensato di creare questa raccolta fondi per dare, tutti insieme, una mano. Anche una piccola donazione può fare la differenza, anzi una grande differenza! – continuano - I soldi raccolti saranno devoluti direttamente all’ASL 2 “Savonese”, che ha subito condiviso questa nostra iniziativa, per il rafforzamento della terapia intensiva del Santa Corona. La piattaforma scelta è gofundme.com, che permette a chiunque di accedere al sito e fare una donazione, restando anonimi, se si preferisce, o con il proprio nome e magari aggiungendo un pensiero - proseguono – Il nostro obiettivo è quello di raccogliere 30.000€ per l’acquisto di respiratori ma speriamo, anzi ne siamo certi, che con l’aiuto di tutti si possa superare questa cifra e contribuire a supportare la terapia intensiva con altre dotazioni necessarie alla gestione dei malati . Da subito ringraziamo tutti quelli che già si sono attivamente coinvolti in questa iniziativa, in primis la Giunta e l’intera Amministrazione comunale di Pietra Ligure e l’ASL 2 “Savonese”, ma soprattutto vogliamo ringraziare tutti quelli che si coinvolgeranno facendo una donazione" concludono.