Emergenza Coronavirus: salgono a 185 i casi positivi in Liguria, 27 negli ospedali del savonese

Salgono di 53 unità i contagiati positivi al Coronavirus in Liguria, ora sono in totale 185. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 108 (34 in Terapia Intensiva) mentre 77 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.065 i casi di sorveglianza attiva (+161 rispetto a ieri) su tutto il territorio ligure.

Al momento sono 27 i casi di pazienti positivi ricoverati nel savonese, quattro in Terapia Intensiva. 15 sono i casi in Asl1 (2 in Terapia Intensiva), 31 al San Martino (12 in Terapia Intensiva), 10 all'Evangelico (7 in terapia Intensiva e 3 nel reparto COVID), 9 al Galiera (3 in Terapia Intensiva), 16 in Asl5 (di cui 6 Terapia Intensiva).



I 1.065 casi di sorveglianza attiva sono così suddivisi: Asl 1 - 214, Asl 2 - 288, Asl 3 - 238, Asl 4 - 104, Asl 5 – 221.

I dati della CUR 112 Liguria di Mercoledì 11 marzo 2020

Aggiornamento dalle ore 00:00 alle ore 17:00

In parentesi dalle ore 17:00 del 10 alle 17:00 del 11 marzo

Chiamate totali alla Centrale 112 Liguria : 3063 (4867)

Chiamate gestite : 2715 (4019)

• Transitate al PSAP2: 1426 (2138)

• Filtrate: 1289 (1881)

Informazioni 888

Altro: 348 (848)

Chiamate passate alle cinque centrali dell’emergenza sanitaria : 1104 (1670)

• 118 Genova: 520 (783)

• 118 Savona: 168 (265)

• 118 Imperia: 168 (246)

• 118 La Spezia: 133 (195)

• 118: Lavagna: 84 (127)

• Altri fuori Regione: 31 (54)

Dati delle chiamate per Coronavirus aggiornati alle ore 17 di oggi : 888

316 sono state trasferite alle 5 centrali 118 della Liguria

155 sono state trasferite ai reperibili di igiene delle diverse ASL dicendo agli utenti di rimanere a casa, non recarsi in PS e che verranno ricontattati

417 che volevano solo informazioni