Emergenza Coronavirus, Toti: "La Liguria si adeguerà a tutte le decisioni del Governo. Fermiamoci con responsabilità"

"Noi ci adegueremo in tutto quello che il Governo ha voluto decidere": lo ha detto il presidente della giunta regionale della Liguria Giovanni Toti in una diretta su Facebook a margine delle comunicazioni date dal premier Giuseppe Conte. Comunicazioni che vedono la chiusura totale degli esercizi commerciali ad esclusione di quelli che vendono beni di prima necessità come alimentari, farmacie e parafarmacie.

"Non ci saranno problemi per la vita quotidiana, ha affermato Toti, i negozi principali saranno aperti ma seguendo sempre le regole di buon senso e sicurezza. Bar e ristoranti chiudono anche all'ora di pranzo e chiudono anche i negozi di vestiario che già spontaneamente avevano optato per questa decisione". Il governatore Toti lo aveva già annunciato durante il punto stampa tenuto questa sera intorno alle ore 19: la Liguria si sarebbe uniformata totalmente alle decisione del Governo.

"Questo è il terzo provvedimento che facciamo in pochi giorni- ha sottolineato Toti-adesso dobbiamo aspettare e capire come sta andando. Ora c'è bisogno di fermarsi tutti con responsabilità e dovere. Restano aperte le grandi industrie e quelle che producono i beni di prima necessità. Restano aperte le industrie dell'agroalimentare; i cantieri non si fermano come quello del ponte Morandi che non si può e non si deve fermare".

Il governatore ligure domani alle 15 sarà riunione con l'Esecutivo "per capire nel dettaglio come funzionano le nuove norme". Sul tavolo dei lavori della giunta regionale ci saranno poi gli strumenti da adottare per "attivare la cassa integrazione per il turismo, la cultura e il terziario in generale; bisogna di anche ragionare sul trasporto pubblico locale che noi già abbiamo provveduto a limitare".

Il presidente Toti invita all'ottimismo: "non finisce il mondo. Questa è una scelta di necessità,n on fa piacere a nessuno. Dobbiamo agire sotto la spinta della razionalità e non sotto quella della paura. La situazione in Liguria è sotto il livello di guardia. I posti letto sono disponibili, le terapie intensive anche sono disponibili e le abbiamo comunque aumentate. Nessuno deve temere di non essere curato. Il paese si ferma per contenere il virus- ha concluso Toti- ma no per non dare aiuti a chi ne ha bisogno. Tutti lo saranno. Chi è chiamato a lavorare deve lavorare, bisogna essere seri e dobbiamo avere coraggio".